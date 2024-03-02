تحذيرات من "فوضى عارمة" في الضفة الغربية خلال رمضان

تعزيز القوات

ووفق الصحيفة، عزَّز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية، ودفع بقوات من وحدة دوفديفان المستعربة، والوحدة 636 التابعة لفرقة "يهودا والسامرة"، وهي وحدة قتالية مختصة بجمع المعلومات وإحباط العمليات المعادية ونصب الكمائن وتأمين القوات خلال تنفيذ عمليات داخل مناطق تصفها إسرائيل بـ "أرض العدو".

تعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة والتركيز على سيناريوهات التسلل، لم يضع بالاعتبار نزول الفلسطينيين إلى الشوارع للتظاهر والتحوّل إلى فوضى؛ ما دفع قائد المنطقة المركزية للتحذير من هذا السيناريو، والمطالبة بوضعه في الاعتبار والتأهب لمواجهته.

300 بؤرة محتملة

وفي الأسابيع الأخيرة عُقد اجتماع للجنة الأمن القومي الإسرائيلي عُرضت خلاله معلومات حول التصعيد المحتمل خلال شهر رمضان في الضفة وفي الداخل الإسرائيلي، وحدّدت مصادر أمنية قرابة 300 بؤرة تحمل قابليّة للاحتكاك بين يهود وعرب.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" في ذلك الحين، أن رمضان هذا العام يتزامن مع حرب غزة، ما سيحوّله إلى أكثر الفترات توترًا، وأن المخاوف الأساسية تتعلق باستغلال حركة حماس لهذا الشهر لإحداث زخم في الشارع الفلسطيني.