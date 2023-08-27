إسرائيل.. النائب أيمن عودة يدعو لعصيان احتجاجا على الجريمة بالمجتمع العربي‬

دعا النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، الأحد، إلى العصيان المدني والإضراب الشامل بالمجتمع العربي في إسرائيل، وذلك احتجاجًا على تفشي الجريمة المنظمة، وعجز الحكومة عن التصدي لها ومكافحتها.

وقال عودة في حديث إذاعي إننا "موجودون في أزمة تاريخية غير مسبوقة تحتاج الى إجابات ويجب ألّا نستثني العصيان المدني وهو خيار يجب أن ندرسه أو الإضراب الشامل والعميق لثلاثة أيام وأكثر وإغلاق مخارج المدن العربية من أجل تعطيل الحياة الاقتصادية في الدولة. علينا دراسة هذه الأمور بعمق".