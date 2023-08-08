الأردن يحبط محاولة تسلل 3 أجانب عبر حدوده الجنوبية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية على حدود المملكة الجنوبية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، أمس الإثنين، محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة على إحدى واجهاتها الحدودية.

وأضاف المصدر، في بيان أورده الموقع الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض على المتسللين الثلاثة الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

وأوضح أن المتسللين الثلاثة هم تركي الجنسية، أذربيجاني، وجورجي وجد بحالة غيبوبة، لافتًا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمتسلل الجورجي ونقله إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في مدينة الكرك جنوب المملكة، وتبين بأنه متوفى، فيما تم تحويل الشخصين الآخرين إلى الجهات المختصة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بكل قوة وحزم؛ لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.