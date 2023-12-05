اجتياح خانيونس يحرم سكان جنوب غزة من "سلة غذائهم"
يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في مناطق شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي طلب إخلاءها من السكان بذريعة أنها منطقة "قتال خطرة"، ما فجّر موجة نزوح جديدة لسكان تلك المناطق.
ويعمل غالبية سكان المنطقة الشرقية في محافظتي خانيونس ورفح، في الزراعة ما جعل هذه المناطق تمثل سلة غذاء لجنوب القطاع، والمكان الرئيسي لتوفير الخضروات التي يعتمد عليها الفلسطينيون لمواجهة أزمة الجوع التي يواجهونها منذ اندلاع الحرب.
وبدأت الخضروات تشح في الأسواق بشكل كبير كما ارتفع ثمنها بشكل جعلها ليست في متناول فئة كبيرة من سكان مناطق جنوب غزة التي تضاعف سكانها بفعل حركة النزوح الواسعة من مناطق شمال غزة.
وقال وحيد زهير وهو تاجر خضار في مدينة رفح، إنه "بعد نزوح سكان مدينة غزة والمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس زاد عدد سكان المدينة بشكل كبير ما رفع الطلب على الخضار".
وأضاف زهير لـ"إرم نيوز" أن "أسعار الخضروات ارتفعت بشكل كبير بسبب أن مزارعي المنطقة الشرقية لمحافظتي خانيونس ورفح لم يستطيعوا الوصول إلى أراضيهم المزروعة، وإذا بقي الحال على ما هو عليه لن يجد الناس ما يأكلونه من خضروات ضرورية، وهذا نذير حدوث مجاعة وكارثة كبيرة"، موضحا أن "التجار لم يجدوا الحد الأدنى من الكميات التي يحتاجها السوق، وذلك سيفاقم أزمة الغذاء التي يعيشها الغزيون بسبب الحرب".
من جانبه، قال محمد أبوطه الذي يعمل في بيع الخضار، إن "ما يوجد حالياً في مدينة رفح هو إنتاج بعض المناطق في وسط وغرب المدينة التي لم تطلها العملية البرية، ولا تلبي إلا القليل من احتياجات سكان المدينة".
وأضاف أبو طه لـ"إرم نيوز" أن "بعض المزارعين في هذه المناطق اضطروا لقطف الثمار قبل أوانها ليسدوا حاجة السوق الكبيرة للخضروات، وهذه الحلول لن توفر الخضار إلا لفترة لا تتجاوز بضعة أيام، وعدم توفر الخضار في السوق سيحرم سكان المدينة والنازحين من أبسط أنواع الطعام التي تسد جوعهم وجوع أطفالهم".