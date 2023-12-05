اجتياح خانيونس يحرم سكان جنوب غزة من "سلة غذائهم"

يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في مناطق شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي طلب إخلاءها من السكان بذريعة أنها منطقة "قتال خطرة"، ما فجّر موجة نزوح جديدة لسكان تلك المناطق.

ويعمل غالبية سكان المنطقة الشرقية في محافظتي خانيونس ورفح، في الزراعة ما جعل هذه المناطق تمثل سلة غذاء لجنوب القطاع، والمكان الرئيسي لتوفير الخضروات التي يعتمد عليها الفلسطينيون لمواجهة أزمة الجوع التي يواجهونها منذ اندلاع الحرب.

وبدأت الخضروات تشح في الأسواق بشكل كبير كما ارتفع ثمنها بشكل جعلها ليست في متناول فئة كبيرة من سكان مناطق جنوب غزة التي تضاعف سكانها بفعل حركة النزوح الواسعة من مناطق شمال غزة.