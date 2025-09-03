logo
رداً على تحذير ترامب.. قيادي من حماس يلقي الكرة في ملعب نتنياهو

نتنياهو وترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 11:11 م

ردّ القيادي في حركة "حماس" وعضو مكتبها السياسي عزت الرشق، فجر اليوم الخميس، على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، ملقيًا الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الرشق في تصريح له: "قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: أقول لحماس أن تعيد فوراً جميع الرهائن العشرين وليس 2 أو 5 أو 7 والأمور ستتغير بسرعة..".

وأضاف الرشق: "نقول للرئيس الأمريكي ترامب إن حماس وافقت يوم 18 أغسطس على مقترح الوسطاء الذي يقوم أصلاً على مقترح ويتكوف، ونتنياهو لم يرد عليه حتى الآن".

وتابع: "أبدينا استعداداً لصفقة شاملة يتم فيها الإفراج عن كل الأسرى مقابل عدد يتفق عليه من أسرانا في سجون الاحتلال، وبما يحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال".

وختم الرشق قائلاً: "نؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار… وهو يريد حرباً لا نهاية لها..".

