محللون: بوصلة الجيش الإسرائيلي تتجه إلى مخيم النصيرات

توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، نحو المحاور الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، مصحوبة بغطاء جوي كثيف من القذائف المدفعية والطائرات الحربية.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية فإن الآليات العسكرية انطلقت من محور "نتساريم" شمال مخيم النصيرات وصولًا إلى مدينة "الزهراء" وبلدة "المغراقة" المحاذية للمحور والتي خضعت لعمليات عسكرية واسعة في السابق.

ويرى محللون أن الوجهة المقبلة للجيش الإسرائيلي بعد الإنتهاء من عملية رفح هو مخيم النصيرات ودخوله من المحاور الشمالية والغربية.

ولم يشهد عمق المخيم أي عمليات عسكرية سابقاً باستثناء الأجزاء الشمالية والتي كانت بغرض توسيع محور "نتساريم" واستمرّت عدة أيام، دون أي معارك عسكرية.

وقال المحلل العسكري رائد موسى، إن الألوية الإسرائيلية المقاتلة في مدينة رفح رفعت في الآونة الأخيرة من وتيرة القتال هناك تجهيزًا لآخر المعارك في المحافظة الوسطى والتي ستشمل مخيم النصيرات ومدينة دير البلح.