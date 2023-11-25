"الدعم السريع": الجيش السوداني يعرقل وصول المساعدات إلى مناطقنا

اتهمت "قوات الدعم السريع"، القوات المسلحة السودانية، بمنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مواقع سيطرتها، بما يخالف اتفاق جدة بين الطرفين بتسهيل وصول المساعدات للمتضررين.

ووقع طرفا الصراع السوداني في محادثات جدة، مطلع الشهر الحالي، على اتفاقية لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية في مواقع سيطرة الجيش والدعم السريع.

وفي بيان عبر منصة "إكس"، قالت "الدعم السريع" إنه: "على الرغم من توقيع الطرفين على الالتزامات التي تتضمن حماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن استخبارات قوات البرهان واصلت في وضع العراقيل بشكل متعمد للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، حيث لم تدخل شاحنة واحدة إلى مناطق سيطرة قواتنا".

واعتبرت أن "عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين من طرف الجيش لشاحنات المساعدات المتجهة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، يعد إخلالاً بالالتزامات التي اتفق عليها الطرفان، مطلع الشهر الحالي، بالسماح بالمرور السريع للمساعدات".

واتهم بيان "الدعم السريع"، قوات الجيش باستخدام المساعدات الإنسانية سياسيًا وسيلةً للعقاب الجماعي وحرمان المدنيين في مناطق سيطرتها من حقوقهم الأساسية.