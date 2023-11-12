"إسرائيل إيروسبيس" توقّع اتفاق دفاع جوي بقيمة 1.2 مليار دولار

قالت شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية (إسرائيل إيروسبيس إنداستريز)، اليوم الأحد، إنها وقَّعت اتفاقًا بقيمة 1.2 مليار دولار لتزويد الجيش الإسرائيلي بمنظومات للدفاع الجوي، مشيرة إلى الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في غزة.

وأضافت الشركة، التي تديرها الدولة: "تجد إسرائيل إيروسبيس إنداستريز نفسها في وضع يحتم عليها تسريع تزويد المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بالمنظومات والحلول لجميع مسارح العمليات، سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الفضائية".