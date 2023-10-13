مصريون عالقون في غزة.. جمعتهم المحبة وفرقتهم الحرب

حياة وهويدا، شقيقتان مصريتان، جمعتهما المحبة في منزل بغزة، وفرقهما صاروخ خلال الحرب المستعرة بين إسرائيل وحماس.

حياة سيدة مصرية تنحدر من مدينة بورسعيد تزوجت من شاب فلسطيني من غزة يدعى يونس العمرين، قبل 42 عامًا، وأنجبت منه 7 أبناء في القطاع المحاصر.

قبل ثلاثة أشهر من الحرب، توفي زوج حياة بالسرطان، وقررت شقيقتها هويدا أن تسافر إلى القطاع لمواساة شقيقتها الكبرى في حزنها، حتى رحلت معها في قصف لمنزلهما بعد اندلاع الحرب.

تقول آلاء يونس، ابنة حياة، في حديث لـ"إرم نيوز": "ما معنى أن أبقى وحيدة ويرحلوا جميعًا؟! أنا جثة حيّة فقدتُ أمي وخالتي وأخي وزوجته وأولاده.. يا ليتني رحلت معهم إلى مكان فيه سلام خالٍ من الحروب".