قصف ونزوح.. غارات إسرائيلية تستهدف المواصي وشمال مدينة غزة

قتلت غارة إسرائيلي على خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، سيدة وطفلتها، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق شمال مدينة غزة ووسطها.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل سيدة وطفلتها، فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف استهدف خيام النازحين في مخيم القادسية غرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أصيب 10 مواطنين على الأقل في قصف خيمة بمنطقة اللبابيدي وسط مدينة غزة، تلتها غارة خيمة في مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة، التي يهدد الجيش الإسرائيلي باجتياحها بالكامل.

وشن الجيش الإسرائيلي، أيضًا سلسلة غارات على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما نفذ عمليات قصف مدفعية على البلدة، التي كانت محور عمليات القصف الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، لطرد سكانها باتجاه غرب مدينة غزة.

كما قتلت غارة فلسطينيين اثنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلابحي الدرج شرقي مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدفعية مكثفة وعمليات نسف بواسطة الروبوتات المتفجرة على مناطق حي الصبرة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما كثف من عمليات القصف على منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وتشهد هذه المناطق عمليات نزوح للفلسطينيين باتجاه مناطق وسط وغرب مدينة غزة، وهي المناطق التي يتكدس فيها نحو مليون فلسطيني، ويخطط الجيش الإسرائيلي لإجلائهم باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، في حال بدء عملية اجتياح واسعة لكامل مدينة غزة.