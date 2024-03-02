غزة.. طفل فلسطيني يروي تفاصيل نجاته بعد بقائه يومين تحت الأنقاض

وتابع: في أحد الأيام كل ما أتذكره هو أنني كنت أصعد درج المنزل، وفجأة شعرت بأكوام من الحجارة تتساقط على جسدي، وسقطت مغشيًا عليّ لمدة يومين كاملين.

وزاد الطفل، ذو السنوات التسع، عندما أفقت من حالة الإغماء ووجدت جسدي مقيدًا لا أقوى على تحريكه، وأن الظلام يحيط بي من كل جانب، شعرت بالخوف الشديد، وبدأ قلبي يدق بسرعة ولم أعد أعرف أين أنا، هل أنا على قيد الحياة، أم هذا هو شكل الحياة بعد الموت، قائلًا: أسئلة كثيرة راودتني في رحلتي تحت الركام.

وأوضح: كنت أسمع أصوات الناس خارج البيت وعلى بعد أمتار من مكان تواجدي تحت الأنقاض، وفي إحدى المرات سمعت صوت جدي فصرت أنادي بصوت هزيل ومنخفض "جدي، أنا هنا"، ولحسن الحظ تم سماع صوتي وبدؤوا حملة إزالة الركام من فوقي، لتكون أشعة الشمس أول ما لامس وجهي.

وأكمل الطفل ناجي: كنت مصدومًا جدًا وأحاول استيعاب ما يحصل، أخذني جدي إلى المستشفى على الفور للتأكد من أنني بخير، حيث بحمد الله لم أكن أعاني من أي جروح أو كسور، هي فقط كدمات بسيطة بسبب سقوط الحجارة على جسدي.