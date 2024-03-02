غزة.. طفل فلسطيني يروي تفاصيل نجاته بعد بقائه يومين تحت الأنقاض
يروي الطفل مهند ناجي تفاصيل قاسية عن نجاته من القصف بأعجوبة، قائلًا: "بقيت يومين تحت الأنقاض، لا أقوى على الحراك، ولا حتى الحديث بصوت عالٍ، بعد أن تعرضت للإغماء بسبب قوة القصف، ولكن كانت هناك فتحة استطعت من خلالها التنفس بشكل مستمر وجيد، الأمر الذي أبقاني على قيد الحياة".
وأضاف الطفل ناجي، في حديث لـ"إرم نيوز": نزحت من منزلنا في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مع عائلتي إلى بيت جدي في مخيم النصيرات؛ بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، ولجأنا إلى بيت جدي تجنبًا للتعرض للقصف.
وتابع: في أحد الأيام كل ما أتذكره هو أنني كنت أصعد درج المنزل، وفجأة شعرت بأكوام من الحجارة تتساقط على جسدي، وسقطت مغشيًا عليّ لمدة يومين كاملين.
وزاد الطفل، ذو السنوات التسع، عندما أفقت من حالة الإغماء ووجدت جسدي مقيدًا لا أقوى على تحريكه، وأن الظلام يحيط بي من كل جانب، شعرت بالخوف الشديد، وبدأ قلبي يدق بسرعة ولم أعد أعرف أين أنا، هل أنا على قيد الحياة، أم هذا هو شكل الحياة بعد الموت، قائلًا: أسئلة كثيرة راودتني في رحلتي تحت الركام.
وأوضح: كنت أسمع أصوات الناس خارج البيت وعلى بعد أمتار من مكان تواجدي تحت الأنقاض، وفي إحدى المرات سمعت صوت جدي فصرت أنادي بصوت هزيل ومنخفض "جدي، أنا هنا"، ولحسن الحظ تم سماع صوتي وبدؤوا حملة إزالة الركام من فوقي، لتكون أشعة الشمس أول ما لامس وجهي.
وأكمل الطفل ناجي: كنت مصدومًا جدًا وأحاول استيعاب ما يحصل، أخذني جدي إلى المستشفى على الفور للتأكد من أنني بخير، حيث بحمد الله لم أكن أعاني من أي جروح أو كسور، هي فقط كدمات بسيطة بسبب سقوط الحجارة على جسدي.
وتساءل مهند: "كان هذا الاستهداف قبل نحو ثلاثة أشهر، وقُتل خلال هذه الأشهر آلاف الأطفال من دون أي ذنب، هل هناك أشهر جديدة سيسقط فيها آلاف الأطفال الجدد؟!.
من جهته، قال جد الطفل مهند، خالد ناجي:" بحثنا عن مهند كثيرًا حتى فقدنا الأمل أن يكون على قيد الحياة، وأصبحنا نبحث عن جثته فقط لمدة يومين متواصلين من دون جدوى".
وتابع ناجي، في حديث لـ"إرم نيوز"، عندما سمعت صوت مهند من تحت الركام لم أصدق، اعتقدت أنني أهذي، وعندما تأكدت من ذلك طار قلبي فرحًا، وأصبحت أزيل الركام كالمجنون، وكأنه ولد للتو من جديد.
وبيّن خلال حديثه: لقد كان الاستهداف المباشر لمنزل أحد أقربائي وهو منزل ملاصق لمنزلي، حيث قتل في المنزل المستهدف قرابة 20 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتعرّض منزلي لأضرار جسيمة جدًا، تظهره وكأنه المنزل المستهدف، ولسوء الحظ كان حفيدي مهند أقرب شخص إلى تلك الضربة؛ لأنه كان يصعد على الدرج القريب جدًا من القصف.