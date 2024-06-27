تونس.. حكم غيابي بحبس المرشح الرئاسي السابق الصافي سعيد

أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا بحبس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد، مدة أربعة أشهر.

وبحسب موقع إذاعة "موزاييك" المحلية، "قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية في تونس غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حق الصافي سعيد".

يأتي ذلك، إثر شكوى مرفوعة ضده من هيئة الانتخابات التونسية تتعلق بـ"شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014".

وكان الصافي سعيد، عضوا في البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس قيس سعيد.

وكانت النيابة العامة التونسية، أذنت عام 2016 بإحالة الملف إلى إحدى الفرق الأمنية للبحث.