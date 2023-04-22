السعودية وبريطانيا تؤكدان على أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان
أكد وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف التصعيد العسكري في السودان وإنهاء العنف.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الوكالة، إن الوزيرين شددا "على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه".