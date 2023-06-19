4 إصابات إثر إطلاق نار على مركبة غرب جنين

أصيب شابان فلسطينيان، وجنديان إسرائيليان؛ إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة فلسطينية كان يستقلها الشابان، عند دوار قرية طورة جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال الإعلام العبري إن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز "ريحان" غرب جنين، بعد محاولتها تنفيذ عملية دهس.

وأفاد شهود عيان بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استدعيت لإسعاف الإصابات بعد استهداف الجيش مركبةً في طورة.