"وورلد سنترال كيتشن" تطالب بتحقيق مستقل في مقتل عامليها بغزة

طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل عامليها السبعة إثر قصف إسرائيلي في قطاع غزة، بحسب "فرانس برس".

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً في بيان: "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكلفة التحقيق في قتل زملائنا"، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي "لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت بولندا أنها طلبت من إسرائيل فتح "تحقيق جنائي" في قتل سبعة عاملين إنسانيين بينهم بولندي، جراء قصف جوي في قطاع غزة الاثنين.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا بعد استدعاء السفير الإسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج: "نريد أن يتم السماح للنيابة العامة (البولندية) بالمشاركة في التوضيح وفي عموم الإجراء الجنائي والتأديبي بحق الجنود المسؤولين عن هذا.. القتل".