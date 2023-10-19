السوداني يكشف عن تحركات عراقية بشأن تطورات الأحداث في غزة

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن تحركات بلاده بشأن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع حضوره المؤتمر الدولي في مصر، حول قطاع غزة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال السوداني "نجدد على مسامع العالم، موقفَنا الواضح والثابت من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما أننا نسعى إلى أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في العيش بسلام داخل دولته المستقلة متنعمًا بالأمن والسيادة".

وأضاف: "أكدنا في حواراتنا واتصالاتنا، ضرورة وقف التصعيد واحترام حقوق الإنسان، والضغط على الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على الأراضي المحتلة".