بلا أغطية أو تدفئة.. البرد يفاقم معاناة السودانيين

فاقم الانخفاض القياسي لدرجات الحرارة من معاناة النازحين واللاجئين السودانيين، بالتزامن مع شكاوى مستمرة من نقص الكساء والغذاء والدواء ووسائل التدفئة، في معسكرات النزوح واللجوء.

ووضعت الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، ملايين السودانيين على حافة الموت في أوضاع إنسانية صعبة.

وانخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق، إلى 3 درجات مئوية، مع نقص في الأغطية التي تقيهم لسعات البرد القارس وانتشار أمراض الشتاء خاصة وسط الأطفال.

ويتوزع نحو 7 ملايين نازح في المدن والقرى السودانية الأكثر أمنا، بينهم 4 ملايين امرأة و3 ملايين طفل، بحسب آخر إحصاء حكومي.