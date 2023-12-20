بيان دولي يندد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أصدرت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والعديد من الدول، بما في ذلك اليمن، بيانًا مشتركًا، مساء الثلاثاء، يدين "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية" في ظل الهجمات في البحر الأحمر.

وقال الموقعون على البيان: "يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين. ولا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن، الإثنين، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيَّرة شنتها ميليشيات الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن.