ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل

المستشار الألماني فريدريش ميرتسالمصدر: منصة إكس
08 أغسطس 2025، 10:57 ص

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة، بحسب رويترز.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على خطة للسيطرة على مدينة غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله، على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

