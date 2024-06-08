طلعات أمريكية سابقة ضد ميليشيا الحوثي
طلعات أمريكية سابقة ضد ميليشيا الحوثيأ ف ب

القوات الأمريكية تدمر 4 مسيرات وصاروخين لميليشيا الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمّرت 4 طائرات مسيرة، وصاروخين مضادين للسفن، في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن.

وبحسب "رويترز"، قالت القيادة المركزية إن القوات الأمريكية دمّرت طائرة مسيرة انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن صوب مضيق باب المندب، كما دمّرت زورق استطلاع لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية أن ميليشيا الحوثي أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

أخبار ذات صلة
غارات أمريكية وبريطانية على مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن
اليمن

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com