القوات الأمريكية تدمر 4 مسيرات وصاروخين لميليشيا الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمّرت 4 طائرات مسيرة، وصاروخين مضادين للسفن، في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن.

وبحسب "رويترز"، قالت القيادة المركزية إن القوات الأمريكية دمّرت طائرة مسيرة انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن صوب مضيق باب المندب، كما دمّرت زورق استطلاع لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية أن ميليشيا الحوثي أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.