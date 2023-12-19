لماذا تروج إسرائيل للسماح بعودة نازحين إلى شمال غزة ووسطها؟
بينما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إمكانية عودة نازحين من محافظتي غزة والشمال إلى بيوتهم بشروط، يصف محللون تلك الأحاديث بالدعاية السياسية للتغطية على المجازر التي ارتكبت بحق السكان.
وتساءل الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود عن "أي عودة تتحدث إسرائيل بعد تدمير المقومات الأساسية للحياة، كالمستشفيات والمياه والطرق الرئيسية والبيوت"، وقال: "هذا إذا كانت هناك ممرات آمنة وليست ممرات موت".
وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز": "إسرائيل كعادتها تنشر رواية زائفة الغرض منها التغطية على اتساع حجم مجازرها في جنوب قطاع غزة.. وتريد نشر رواية مضللة أمام الإعلام العالمي بأنها أوصت بعودة النازحين، لأنها تريد ارتكاب جرائم كبيرة في جنوب قطاع غزة".
وتساءل أيضاً: "إن كانت صادقة بتلك الأخبار، لماذا تمنع دخول المساعدات الطبية على الأقل؟".
لكن الخبير في الشأن السياسي الدولي د.رائد نجم يرى أن "هذا الأمر يأتي في إطار الخطة الإسرائيلية العسكرية المستمرة لتطال جميع محافظات القطاع، بالإضافة إلى تخفيف الكثافة السكانية للمواطنين، لا سيما في محافظة رفح والمحافظة الوسطى التي لم تشهد توغلًا بريًا أو بدء للعملية البرية حتى اللحظة".
وأضاف نجم، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "هذه العودة ستكون محدودة وبشروط أمنية إسرائيلية تضمن عدم عودة من لهم علاقة بحركة حماس أو ضالعين في أعمال عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، من خلال نصب الحواجز العسكرية على الشوارع الرئيسية، مع عدم السماح بالعودة إلا عبر هذه الشوارع ومن يخالف ذلك يعرض حياته للخطر".
وأشار الخبير السياسي إلى أن "هذه الخطة تهدف إلى افراغ محافظات جنوب وادي غزة من الكثافة السكانية المتواجدة هناك؛ بهدف تسهيل عمل الجيش الإسرائيلي في التحرك داخل مخيمات هذه المحافظات، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي واجه نقدًا أمميًا ودوليًا واسعًا جرّاء العملية العسكرية البرية في محافظتي غزة وشمال غزة باستهدافه آلاف الوحدات السكنية للمدنيين، فضلًا عن قتل وجرح عشرات الآلاف منهم في عمليات إبادة جماعية".
وقال: "يظهر ذلك جليًا في النقد الأمريكي لسياسة الجيش الإسرائيلي بعد مقتل آلاف الفلسطينيين، وهدم أحياء سكنية بالكامل".