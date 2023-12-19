لماذا تروج إسرائيل للسماح بعودة نازحين إلى شمال غزة ووسطها؟

بينما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إمكانية عودة نازحين من محافظتي غزة والشمال إلى بيوتهم بشروط، يصف محللون تلك الأحاديث بالدعاية السياسية للتغطية على المجازر التي ارتكبت بحق السكان.

وتساءل الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود عن "أي عودة تتحدث إسرائيل بعد تدمير المقومات الأساسية للحياة، كالمستشفيات والمياه والطرق الرئيسية والبيوت"، وقال: "هذا إذا كانت هناك ممرات آمنة وليست ممرات موت".

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز": "إسرائيل كعادتها تنشر رواية زائفة الغرض منها التغطية على اتساع حجم مجازرها في جنوب قطاع غزة.. وتريد نشر رواية مضللة أمام الإعلام العالمي بأنها أوصت بعودة النازحين، لأنها تريد ارتكاب جرائم كبيرة في جنوب قطاع غزة".

وتساءل أيضاً: "إن كانت صادقة بتلك الأخبار، لماذا تمنع دخول المساعدات الطبية على الأقل؟".