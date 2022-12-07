أمريكا توسع العقوبات ضد معرقلي "الانتقال" في السودان

وأكد دعم واشنطن خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، داعياً إلى "إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات".

وأضاف أنه "دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة، ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين - سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين - الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي".

وتابع بلينكن: "تحقيقًا لهذه الغاية، أعلن توسيع سياسة تقييد التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص".