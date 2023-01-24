السودان.. تمديد حالة الطوارئ في النيل الأزرق بعد إعلانها في جنوب كردفان

أعلنت السلطات في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق السودان، اليوم الثلاثاء، تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا؛ وذلك بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ في جنوب كردفان إثر مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح.

وأصدر أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، رئيس لجنة الأمن بالإقليم، مرسومًا بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 30 يومًا يسري من تاريخ التوقيع عليه.

وتضمن المرسوم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.