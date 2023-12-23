انسحاب لواء غولاني من غزة.. هل هو "استراحة محارب"؟

نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن يكون لواء غولاني انسحب من قطاع غزة نتيجة تكبده خسائر كبيرة.

وقال أدرعي أفيخاي لوكالة أنباء العالم العربي، إن "هذا يأتي في سياق الدعاية والأخبار الكاذبة، وأقول إنها محاولة يائسة من قبل حماس أو من قبل أبواق إعلامية وصحفية تابعة لها، ومن قبل مسؤولين تابعين لها يريدون تصوير نوع من الإنجاز، ولذلك يقتبسون مقولة من الصحافة الإسرائيلية عن هذا الموضوع ويضعونها خارج سياقها".

وأضاف: "لواء غولاني هو أحد أهم وأقوى الألوية العسكرية الإسرائيلية، وقد تحدث قائد الفرقة 36 وأعلن إتمام السيطرة على بيت حانون، وأشار إلى خروج القوات إلى ما يسمى باستراحة المحارب".

وأوضح: "هذه هي استراحة المحارب كما يتم تسميتها، وهذا اللواء، وهذه الفرقة ستتلقى في قادم الأيام مهام جديدة في مناطق جديدة، ومسؤوليات جديدة".

وأكد أدرعي أن "لواء غولاني كان في طليعة المحاربين في الأيام الأولى بعد أحداث 7 أكتوبر، وحارب في منطقة غلاف غزة وفقد الكثير من الجنود والقادة هناك".

وقال: "هناك عدد كبير من الفرق العسكرية، وهناك عدد كبير من الألوية العسكرية في غزة، فهناك 5 ألوية تعمل في منطقة خان يونس، هناك قوات كبيرة للجيش موجودة داخل قطاع غزة، وبين وقت وآخر تخرج قوة وتدخل بعد ذلك أو تدخل إلى منطقة أخرى لأغراض تكتيكية، ولأغراض خاصة بالخطط العسكرية".

وأشار إلى أن "لواء غولاني كانت له قصة مفتوحة مع حي الشجاعية، وهذه القصة تعود للحرب التي دارت هناك في عام 2014، وقد دخل من جديد إلى حي الشجاعية، وحارب كتيبة الشجاعية وفكك هذه الكتيبة، وتمكن من السيطرة على معاقل حماس هناك وتدميرها، وتمكن من السيطرة على أنفاق حماس في تلك المنطقة ودمرها، وخسر من القادة والجنود".

وتحفظ أدرعي على إعلان العدد الحالي الدقيق للأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وقال: "هذه المعلومات تتغير لأن هناك معلومات استخباراتية تصل بين الحين والآخر، وهناك تحقيقات تجرى، بالتالي الأرقام تتغير".