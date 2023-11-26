مقتل 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أسفرت الاشتباكات وعمليات الاقتحام التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 15 آخرين.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن اثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس، وفي جنين، فجر وصباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسيّرة إسرائيلية قصفت منزلاً في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل إصابة 3 آخرين.