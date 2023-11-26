مقتل 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أسفرت الاشتباكات وعمليات الاقتحام التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 15 آخرين.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن اثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس، وفي جنين، فجر وصباح اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسيّرة إسرائيلية قصفت منزلاً في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل إصابة 3 آخرين.
وأضافت الوكالة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا.
وأفات الوكالة بأن أربعة بينهم طفل قتلوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي خلال الاقتحام.
بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية ما زالت تحاصر المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، وذكرت أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح.
وبالتزامن اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة حيث قتل شاب برصاص تلك القوات شرقي المدينة.
وحسب الوسائل الفلسطينية فقد ارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية إلى 235 منذ السابع من الشهر الماضي.