"فورين أفيرز": على بايدن اتخاذ موقف حازم بشأن حرب غزة

نقلت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، عن مراقبين دوليين مطلعين على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أنهم يأملون بأن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى "قلب الوضع الراهن الخطير"، رأسًا على عقب، وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.

وبحسب مقال نشرته المجلة، فإن "الحرب الحالية كثيرًا ما تتم مقارنتها بحرب أكتوبر العام 1973 بين إسرائيل والقوات المشتركة لمصر وسوريا، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى حجم إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية، وفقدان الرأي العام الإسرائيلي الثقة بحكومته، والصدمة الوطنية التي أعقبت ذلك، رغم الاختلافات الكبيرة في حجم الدمار والخسائر في صفوف المدنيين".

وقالت المجلة، إن "الحرب الحالية سينتح عنها خروج مجتمعين مصدومين يواجهان مستوى مرتفعًا من الألم والخسائر والدمار، وهو ما يتطلب القيام بمهمة شاقة تتمثل بإعادة البناء الجسدي والشفاء النفسي".

ووصفت المجلة الحديث عن أن إسرائيل ستخرج بشكل كامل من غزة بعد استكمال عملياتها العسكرية، وأن السلطة الفلسطينية قادرة على تولّي زمام الأمور بسرعة بشكل رسمي، بأنها "أفكار غير واقعية، فالحرب الحالية ليس لها قادة أبطال، إذ إن كلا الجانبين يعاني من حكم غير فعال إلى حد كبير، ولا يوجد احتمال واقعي على المدى القريب للوصول إلى نهاية دراماتيكية ومشجعة للصراع، نهاية تؤكد صحة تضحيات كل جانب، وتوفر الراحة والأمل في المستقبل".

وحذرت المجلة من أن "الحرب قد تفرز وضعًا جديدًا وأشد تعقيدًا، والقيادة الأمريكية الجريئة هي وحدها من يستطيع دعم التوصل إلى نتيجة جيدة في أعقاب هذه الحرب"، وشددت على أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تدمير حماس ومن ثم تجريد غزة من السلاح والتطرف أمر غير واضح، وحتى لو نجح الإسرائيليون في تدمير قدرات حماس العسكرية، فإنهم لن يعلنوا ببساطة عن إنجاز المهمة في غزة ثم يغادروا، إذ من المرجح أن تبقى إسرائيل في غزة لفترة ممتدة، ولو نجحت إسرائيل في إنهاء حكم "حماس" في غزة، فإنها سترغب - بلا أدنى شك- في الاحتفاظ ببعض السلطة، وضمان مراقبة وتفتيش كل ما يرد إلى القطاع بعناية".

ووفقًا للمقال، فإن "الخيار الأفضل لمستقبل غزة على المدى الطويل هو الحكم الفلسطيني بقيادة سلطة فلسطينية معاد تنشيطها وشرعنتها "، ونوَّه المقال إلى "اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في وقت سابق من هذا الشهر، والحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الفلسطينية بعد تنشيطها في حكم غزة".

أسوأ فشل استخباراتي

وأشارت المجلة إلى أن "نتنياهو أشرف على أسوأ هجوم إرهابي وأسوأ فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل، فضلاً عن اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة، فيما رأى مراقبون أن حياة نتنياهو السياسية ستصل إلى نهايتها قريبًا".