محلل عسكري يتحدث لـ "إرم نيوز" عن سيناريو اجتياح خان يونس جنوب غزة

قال المحلل العسكري عبدالجبار آل عبو لـ"إرم نيوز"، إن العمليات الحربية الإسرائيلية تنتقل إلى جنوب قطاع غزة، بعد أن فشلت إسرائيل بتحقيق غايتها إلى الآن والمتمثلة في العثور على أيٍ من مقار المقاومة الفلسطينية، وكذلك شبكة الأنفاق الكبيرة التابعة لحركة حماس، في شمال القطاع.

وأضاف "آل عبو" أن إسرائيل بدأت تعتقد بعد مرور قرابة 3 أسابيع على الاجتياح البري لشمال غزة، أن أنفاق ومقار ومستودعات الأسلحة التابعة لحماس قد تكون موجودة جنوب القطاع.

ولفت المحلل العسكري إلى تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال فيه: "ستكون هناك عملية أخرى، وستنتقل العمليات الحربية إلى جنوب قطاع غزة".

وأكد أن هذه العملية بدأت بإلقاء المناشير من أجل إنذار أهالي خان يونس بإخلاء المناطق التي يتواجدون فيها جنوب غزة، وتحديدًا في مدن محافظة خان يونس، موضحًا أنه منذ 3 أيام والقوات الإسرائيليه تلقي هذه المناشير، خاصة في مناطق: القرارة، وخزاعة، وبني سهيلة، وعبسان، وهي مدن صغيرة ضمن محافظة خان يونس.

وقال المحلل العسكري إن سيناريو هذه العملية بدأ بإلقاء المناشير فوق هذه المدن الأربع في محافظة خان يونس، تمهيدًا لانتقال القوات الإسرائيلية إلى مرحلة أخرى تتمثل في القصف والترويع للسكان، وهو ما حدث فعلًا، خلال الساعات الماضية، عندما شنت إسرائيل ضربات جوية تدميرية من أجل إجبار المدنيين على إخلاء هذه المدن.

وتابع: "لم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل قامت بقصف أحد المساجد بمحافظة خان يونس".