وصفته بالقنبلة الموقوتة.. إسرائيل تغتال ياسر حنون في جنين (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ياسر حنون أحد أفراد حركة الجهاد الإسلامي جراء غارة جوية شنها، يوم أمس، على مخيم جنين في الضفة الغربية.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية تطارد حنون بتهمة إطلاقه النار، خلال الأسابيع الماضية، في مستوطنتي ميراف وميفو دوتان، ووصفته بأنه كان "قنبلة موقوتة".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل أيضاً في الضربة الجوية التي وقعت في وقت متأخر من أمس الخميس في مدينة جنين وأسفرت كذلك عن إصابة أكثر من عشرة آخرين.
ونقلت صحيفة"يديعوت أحرونوت"، بيانًا للجيش الإسرائيلي قال فيه إنه يشتبه في أن حنون كان في سيارته متوجهًا لتنفيذ هجوم آخر ولهذا السبب تم تعريفه على أنه "قنبلة موقوتة".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن ياسر هو شقيق عمار حنون الذي قتله الجيش الإسرائيلي، عام 2000.
وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت مركبة ياسر حنون في مخيم جنين، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مقتله، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.