وصفته بالقنبلة الموقوتة.. إسرائيل تغتال ياسر حنون في جنين (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ياسر حنون أحد أفراد حركة الجهاد الإسلامي جراء غارة جوية شنها، يوم أمس، على مخيم جنين في الضفة الغربية.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية تطارد حنون بتهمة إطلاقه النار، خلال الأسابيع الماضية، في مستوطنتي ميراف وميفو دوتان، ووصفته بأنه كان "قنبلة موقوتة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل أيضاً في الضربة الجوية التي وقعت في وقت متأخر من أمس الخميس في مدينة جنين وأسفرت كذلك عن إصابة أكثر من عشرة آخرين.