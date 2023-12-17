إنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي قبالة طرابلس اللبنانية

أنقذت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني 51 شخصًا، كانوا على متن مركب تعرَّض للغرق قبالة شاطئ طرابلس، في إطار عملية تهريب لمهاجرين بطريقة غير شرعية.

وعمل الجيش اللبناني بمساعدة الصليب الأحمر على إسعاف الركاب وهم 49 سوريًّا وفلسطينيان، وفق ما جاء عبر وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.