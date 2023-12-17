إنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي قبالة طرابلس اللبنانية
أنقذت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني 51 شخصًا، كانوا على متن مركب تعرَّض للغرق قبالة شاطئ طرابلس، في إطار عملية تهريب لمهاجرين بطريقة غير شرعية.
وعمل الجيش اللبناني بمساعدة الصليب الأحمر على إسعاف الركاب وهم 49 سوريًّا وفلسطينيان، وفق ما جاء عبر وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.
وتنشط رحلات الهجرة عبر البحر من شواطئ لبنان الشمالية، وجْهتها السواحل الأوروبية، وتنظمها عصابات تتلقى مبالغ طائلة مقابل نقلهم عبر قوارب متهالكة.
ويتعرَّض العديد من هذه القوارب للغرق؛ ما أسفر عن موت العشرات، إضافة إلى عدد آخر من المفقودين.
ويقيم في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون من النازحين السوريين، فيما تستمر عمليات النزوح غير الشرعية عبر الحدود البرية مع سوريا.