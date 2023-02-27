نائب عراقي: المستقلون لن يسمحوا بتمرير قانون الانتخابات الجديد

قال النائب المستقل في البرلمان العراقي حميد الشبلاوي، إن "النواب المستقلين لن يسمحوا بتمرير قانون انتخابات يسمح بالالتفاف على أصوات الناخبين ويجعل القوى المتنفذة تتحكم بالمشهد الانتخابي كما تريد".

ورفض النواب المستقلون في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، تمرير قانون الانتخابات الجديد، في خطوة احتجاجية معارضة للمشروع.

وأضاف الشبلاوي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "لهذا السبب تم الضغط من أجل تأجيل مناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو؛ بهدف إجراء تعديلات عليه وفق ما يريده الشارع العراقي".

يأتي ذلك تزامناً مع تصويت مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين، ليرفع المجلس جلسته بعد ذلك إلى يوم السبت المقبل.

وجاء تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، بالتزامن مع تظاهر المئات من الناشطين والمواطنين أمام المنطقة الخضراء، بالقرب من مبنى مجلس النواب العراقي؛ احتجاجاً على مساعي البرلمان يتشريع القانون، فيما هدد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاج، إذا ما أصر البرلمان على المضي بتشريع القانون، وفق نظام "سانت ليغو".