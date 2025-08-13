 وزير الخارجية التركي: لا توجد نية لدى الأكراد لإلقاء السلاح في سوريا

العالم العربي

هجوم مسلح يستهدف قيادياً بالجيش السوري في دير الزور

قوات تابعة للجيش السوريالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 8:38 ص

تعرض قيادي عسكري في الجيش السوري لمحاولة اغتيال في مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ليل الثلاثاء، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وقال المرصد إن محاولة الاغتيال استهدفت قيادياً في الفرقة 66، إذ أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية النار عليه قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لمعلومات المرصد، نجا القيادي المستهدف من عملية الاغتيال دون إصابة، وسط حالة استنفار أمني سادت المنطقة بحثاً عن المهاجمين.

وذكرت منصات سورية أن القيادي المستهدف هو محمد العبود المعروف بـ "أبو شهاب طيانة"، القيادي في الفرقة 66.

وأشار المرصد إلى أنه في 9 أغسطس/ آب الجاري، عُثر على جثة عنصر في وزارة الدفاع من أبناء بلدة الجرذي، مقتولًا بطلق ناري في الرأس، وملقى على طريق الحاوي في منطقة الزباري بريف دير الزور الشرقي في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

