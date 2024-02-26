السودان.. المئات من قبائل "النوبة" ينضمون إلى "الدعم السريع"

أعلن المئات من قبائل "النوبة" السودانية في قوات الجيش، اليوم الإثنين، انضمامهم إلى قوات "الدعم السريع"، بكامل عتادهم العسكري في ولاية الجزيرة، وسط البلاد.

وأكد ممثل المجموعة كوليب الزبير كافي، أن 953 شخصا من النوبة انضموا إلى "الدعم السريع" استجابة لنداء قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبدوره، قال قائد منطقة الجزيرة في "الدعم السريع" أبو عاقلة محمد أحمد: "اليوم هو الانشقاق الحقيقي من القوات المسلحة لقوات الدعم السريع".

وأضاف أبو عاقلة: "انضمام 953 من شرفاء القوات المسلحة لقوات الدعم السريع، يعبر عن انحيازهم الكامل لقضية البلاد وتحقيق أحلام السودانيين في الوحدة وبناء السودان على أساس الحرية والسلام والعدالة".

وأشار إلى أن "الدعم السريع ستتوجه إلى العاصمة البديلة بورتسودان.. وباب السلام لم يغلق".