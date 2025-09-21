"لن تُقام دولة فلسطينية".. نتنياهو يتوعد بالردّ بعد عودته من واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية هو "مكافأة كبيرة للإرهاب" وفق تعبيره.

وأضاف في بيان "أبعث برسالة أخرى إليكم: هذا لن يحدث. لن تُقام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن".

وذكر نتنياهو أن رد إسرائيل سيُعلن عند عودته من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.

وأثارت خطوات كل من بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اليوم الأحد، ردود فعل إسرائيلية حادة، واعتبرتها تل أبيب "مكافأة للقتلة" وتتطلب اتخاذ إجراءات مضادة فورية.

وكان أول الردود الرسمية ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاعتراف البريطاني "ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة"، وفق تعبيرها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "مستقبل أرض إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس، بل هنا في القدس"، وفق تعبيره، مجددا القول إن هذه الخطوة تمثل "مكافأة لحماس" وهي خطوة في الطريق الخطأ، وفق تقديره.

أخبار ذات علاقة بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في حسابه على منصة "إكس"، "اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية مكافأة للقتلة، يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة فورية: فرض السيادة الفورية في الضفة الغربية والسحق الكامل للسلطة الفلسطينية".

بدوره، رأى وزير المال بتسلئيل سموتريتش الذي دعا على الدوام إلى ضم الضفة الغربية، أن الرد الوحيد على هذا الاعتراف هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال في منشور على منصة إكس "انتهت الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا، انتهى الانتداب، والرد الوحيد على الخطوة المناهضة لإسرائيل هو فرض السيادة على أراضي الوطن لشعب إسرائيل في يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد".

وخاطب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلًا: "هذا هو الوقت المناسب، القرار بيدك".

واعترفت الأحد كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، عشية قمة في الأمم المتحدة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول بينها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.