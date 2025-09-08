الإمارات تدين حادثة إطلاق النار بالقرب من القدس

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء "وام".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس المحتلة.