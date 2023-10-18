نتنياهو يشترط إعادة الرهائن لدخول المساعدات إلى غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة بدون إعادة الرهائن.

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بدخول الإمدادات الإنسانية من جانبها على الحدود إلى غزة، لكنها لن تمنع دخول المساعدات القادمة من مصر.

وذكر المكتب في بيان: "بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية من مصر، طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".