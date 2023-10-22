العراق.. حكم غيابي بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات

ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.

لكن في مقابلة مع قناة العربية في العام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل في زمن حكم والدها: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم، وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً: "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".

وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه، وقالت: "والدي لم يكن عاشقاً للحروب... يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه".

وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.

وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمّان منذ تموز/يوليو 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق، وقتل شقيقيهما عدي وقصي على يد الجيش الأمريكي.