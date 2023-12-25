وسط "مأساة لا توصف".. مبادرات في غزة للحد من معاناة النازحين
يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا مأساوية، خصوصا مع نزوح أعداد كبيرة منهم إلى مخيمات تفتقد المقومات الأساسية للحياة.
وأمام هذه المعاناة، برزت مبادرات فردية للمساهمة في التخفيف عن النازحين "وطأة المأساة التي لا يمكن وصفها"، بحسب تعبير الناشط المجتمعي الفلسطيني محمد حمد.
وأطلق الشاب مع أصدقائه، مبادرة لتوزيع الطعام وبعض الاحتياجات على النازحين في مدينة رفح جنوبي غزة.
وقال حمد: "لا أعتقد أن ما أفعله كافٍ، ولكنّي راضٍ عن نفسي تجاه جموع المحتاجين والنازحين الذين فقدوا أبسط مقومات الحياة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد خسارتهم بيوتهم وأموالهم وتهجيرهم بالقوة تحت تهديد الصواريخ والبراميل المتفجرة".
وأضاف حمد لـ"إرم نيوز"، "لا يمكن مقارنة حجم المساعدات أو التبرعات بحجم احتياج المواطنين الهائل للحقوق الأساسية لا سيما المسكن والمأكل بالإضافة إلى الملبس، فمئات آلاف المواطنين نزحوا من منازلهم من مناطق مختلفة بالقطاع نحو محافظة رفح التي أزعم أن تعداد من فيها بعد النزوح اقترب من المليون مواطن في حين أن عدد سكانها المقيمين لا يتجاوز 200 ألف".
وأكمل: "نحاول مع مجموعة من الشبّان وبمساعدة أهل الخير إنشاء تكيّات. نقوم بطهي الطعام بأنفسنا وتغليفه بشكل محكم وتوزيعه على مجموعة من النازحين داخل مراكز الإيواء أو الموجودين في الشوارع".
ولفت حمد، إلى أن "حجم المأساة التي يعيشها المواطنون لا سيما النازحين منهم لا يمكن وصفها، حيث يعيش عشرات الآلاف منهم داخل مركز إيواء لا يتسع في أفضل الأحوال لبضع مئات، الأمر الذي سبب كارثة صحية أسفرت عن انتشار عدوى الأمراض الجلدية والتنفسية، فضلًا عن انعدام النظافة الشخصية والعامة".
وأضاف: "لا نكتفي بطهي الطعام فقط ومساعدة النازحين في بناء خيامهم، بل نسعى للتخفيف عن الأطفال وطأة الحرب من خلال إنشاء نشاطات ترفيهية وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، الأمر الذي من شأنه أن ينسيهم لبعض الوقت أصوات الصواريخ والانفجارات ومظاهر القتل والدمار".
وأشار حمد، إلى أن "حجم الدمار وأعداد النازحين الهائلة التي لا تملك رغيف الخبز وربما لا تجد فراشا للنوم تحتاج إلى تظافر جهود الكل، وإدخال المساعدات وقبل كل ذلك وقف الحرب الإسرائيلية على المدنيين والأطفال الذين يموتون في كل لحظة دون أن يحظوا بمراسم دفن أو وداع، والآلاف منهم ما زال تحت الأنقاض".