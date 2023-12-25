وسط "مأساة لا توصف".. مبادرات في غزة للحد من معاناة النازحين

وقال حمد: "لا أعتقد أن ما أفعله كافٍ، ولكنّي راضٍ عن نفسي تجاه جموع المحتاجين والنازحين الذين فقدوا أبسط مقومات الحياة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد خسارتهم بيوتهم وأموالهم وتهجيرهم بالقوة تحت تهديد الصواريخ والبراميل المتفجرة".

وأضاف حمد لـ"إرم نيوز"، "لا يمكن مقارنة حجم المساعدات أو التبرعات بحجم احتياج المواطنين الهائل للحقوق الأساسية لا سيما المسكن والمأكل بالإضافة إلى الملبس، فمئات آلاف المواطنين نزحوا من منازلهم من مناطق مختلفة بالقطاع نحو محافظة رفح التي أزعم أن تعداد من فيها بعد النزوح اقترب من المليون مواطن في حين أن عدد سكانها المقيمين لا يتجاوز 200 ألف".

وأكمل: "نحاول مع مجموعة من الشبّان وبمساعدة أهل الخير إنشاء تكيّات. نقوم بطهي الطعام بأنفسنا وتغليفه بشكل محكم وتوزيعه على مجموعة من النازحين داخل مراكز الإيواء أو الموجودين في الشوارع".