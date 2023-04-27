واشنطن: نستبعد تحسن الوضع في السودان ونناشد الأمريكيين المغادرة فوراً
أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أنه يستبعد أي تحسن للوضع في السودان، مناشداً الأمريكيين المغادرة في غضون 48 ساعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير اليوم الخميس إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة قادمة.
وأضافت جان-بيير أن الإدارة الأمريكية قلقة حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وأن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين بصورة مبدئية، مضيفة أن تحسن الوضع أمر مستبعد.