ميليشيا الحوثي تعلن مقتل 15 من أفرادها بغارات أمريكية بريطانية

أعلنت ميليشيا الحوثي، الإثنين، مقتل 15 من عناصرها إثر غارات أمريكية بريطانية على اليمن، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للميليشيا.

ونشرت الوكالة أسماء القتلى، منوهة إلى أنه جرى تشييع جثامينهم في العاصمة صنعاء.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بخصوص ملابسات مقتلهم، لكنها أعلنت، أمس الجمعة، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 41 بغارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحركة أن 7 من جرحى الغارات الأمريكية البريطانية، التي نفذت الجمعة على محافظة الحديدة غربي اليمن "في وضع حرج".