ميليشيا الحوثي تعلن مقتل 15 من أفرادها بغارات أمريكية بريطانية
أعلنت ميليشيا الحوثي، الإثنين، مقتل 15 من عناصرها إثر غارات أمريكية بريطانية على اليمن، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للميليشيا.
ونشرت الوكالة أسماء القتلى، منوهة إلى أنه جرى تشييع جثامينهم في العاصمة صنعاء.
ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بخصوص ملابسات مقتلهم، لكنها أعلنت، أمس الجمعة، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 41 بغارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحركة أن 7 من جرحى الغارات الأمريكية البريطانية، التي نفذت الجمعة على محافظة الحديدة غربي اليمن "في وضع حرج".
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من ميليشيا الحوثي من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.