مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": إسرائيل تستهدف مستشفى كمال عدوان

بدأ الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، بإخلاء مستشفى كمال عدوان، في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأخرج آلاف النازحين من داخله في عتمة الليل، وقام بتوجيههم إلى مدارس الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في منطقة السوق بمخيم جباليا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن "القوات الإسرائيلية أقدمت على احتجاز كل الذكور من الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، والجرحى والمرضى والنازحين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة خارج المستشفى، حيث تم استجوابهم تحت التعذيب والضرب المبرح، والتعرض للبرد القارس".

وأضاف القدرة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه بعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين، ودفعهم للعودة إلى المستشفى، تم إطلاق النار عليهم ما أسفر عن إصابة 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ما زالت تحاصر المستشفى، وتطلق النار والقذائف داخله، وتحرم الموجودين فيه من الماء، والطعام، والكهرباء.