"كشف الحساب".. كيف فشلت إسرائيل في صد حماس؟

مالكا الذي تولى منصبه على رأس استخبارات الجيش في الفترة 1998 إلى 2001، ذكر عبر الصحيفة أن هجوم أكتوبر "هو الفشل الأكثر بشاعة منذ قيام إسرائيل".

وعلَّل ذلك بأن نظام الإدارة السياسي والأمني والعسكري "عجز طوال 48 ساعة منذ بدء الهجوم على التعامل واصطدم بصعوبات جمة في الأداء".

ولم تمتلك المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية صورة موثوقة للموقف، وفقدت السيطرة العملياتية، كما عانى الجيش من فجوة خطيرة في حجم القوات المطلوبة للمواجهة، وفق مالكا.

ورأى أن الأداء الفردي وحده، من جانب جنود وضباط ومواطنين إسرائيليين، هو الذي حال دون وصول قوة "النخبة" التابعة لحماس إلى عمق إسرائيل.

تهميش الاستخبارات التقليدية

وبيَّن أن أحد أوجه فشل شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، والأمن العام "الشاباك"، ظهر في التسريبات الخاصة بوثائق، حذرت من خطر وشيك قادم من غزة.

وأضاف مالكا، أن الأجهزة المعنية "لم تولي أهمية لهذا التحذير، وأن الصورة العامة تظهر مدى الثقة المفرطة بالنفس بداخلها".