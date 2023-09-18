بعد أسبوع من الفيضانات.. مصير المفقودين الشغل الشاغل لأهالي درنة الليبية

لا تزال آمال العثور على مفقودين جراء كارثة الفيضانات التي حلت بدرنة الليبية، الشغل الشاغل لأهالي المدينة، الذين يروون بأسى فصول الفاجعة التي حلت بها.

وبعد أسبوع من الكارثة يروي الأهالي، معاناة العائلات في المدينة التي تحاول استيعاب حجم الخسائر الإنسانية والمادية الفادحة، ووسط مشاعر يعتصرها الحزن على من راحوا، تطارد أهالي المدينة الهواجس بشأن مصير المفقودين.

وتحول وسط درنة إلى أرض قاحلة وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوما من الأيام بنايات ومنازل، وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة على طوابق أرضية دمرتها المياه تقريبا.