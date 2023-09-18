بعد أسبوع من الفيضانات.. مصير المفقودين الشغل الشاغل لأهالي درنة الليبية
لا تزال آمال العثور على مفقودين جراء كارثة الفيضانات التي حلت بدرنة الليبية، الشغل الشاغل لأهالي المدينة، الذين يروون بأسى فصول الفاجعة التي حلت بها.
وبعد أسبوع من الكارثة يروي الأهالي، معاناة العائلات في المدينة التي تحاول استيعاب حجم الخسائر الإنسانية والمادية الفادحة، ووسط مشاعر يعتصرها الحزن على من راحوا، تطارد أهالي المدينة الهواجس بشأن مصير المفقودين.
وتحول وسط درنة إلى أرض قاحلة وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوما من الأيام بنايات ومنازل، وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة على طوابق أرضية دمرتها المياه تقريبا.
وقبل أسبوع، انهار سدان في المدينة تحت وطأة عاصفة عاتية وأمطار غزيرة مما أطلق سيلا ضخما من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.
وتسببت الكارثة في مقتل الآلاف وفقد الآلاف، وقدم مسؤولون يستخدمون طرقا مختلفة لحساب الأعداد بيانات شديدة التباين بشأن حصيلة الضحايا حتى الآن. ويقدر رئيس بلدية درنة أن أكثر من 20 ألفا فقدوا بينما أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 3922.
وقال عثمان عبدالجليل وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا إن آمال العثور على ناجين تتضاءل بشدة لكنه أكد أن جهود البحث ستتواصل للعثور على أي ناجين.
وأضاف أن الجهود تتركز حاليا على إنقاذ أي ناج وانتشال الجثث من تحت الحطام ومن البحر أيضا بمشاركة العديد من الغطاسين وفرق الإنقاذ المتخصصة من دول أخرى.
وسدت سيارات الإسعاف والشاحنات، التي تحمل الغذاء والماء والحفاضات والحشايا وغيرها من الإمدادات، الطرق المؤدية إلى درنة، اليوم الإثنين.
وأرسلت دول غربية ودول من المنطقة فرق إنقاذ ومستشفيات متنقلة. ولقي خمسة من عمال الإنقاذ اليونانيين، بينهم ثلاثة من أفراد القوات المسلحة، مصرعهم في حادث سيارة أمس الأحد.
وتعرقلت جهود التعافي بسبب الفوضى في الدولة، التي تحولت إلى ما وصف بأنه "دولة فاشلة" منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
ويقول سكان إن تهديد السدين المنهارين للمدينة كان معروفا إلى حد كبير مع توقف مشروعات لإصلاحهما لأكثر من عشر سنوات، فيما يتهمون السلطات بالفشل في إجلاء السكان في الوقت المناسب، لكن التهديد الأكبر الذي يواجه الناجين الآن ربما يأتي من إمدادات المياه الملوثة.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة خيرية، إن "أزمة الفيضانات تركت آلاف الأشخاص في منطقة درنة بدون مياه شرب نظيفة وآمنة؛ مما يشكل تهديدا وشيكا على صحتهم وسلامتهم".
وأضافت: "المياه الملوثة يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض التي تنقلها المياه؛ مما يعرض الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة النساء والأطفال، لخطر متزايد".