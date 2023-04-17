"مؤتمر بغداد للمياه" يبحث أزمة العراق المائية.. ودعوة لإيران وتركيا
أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، الأحد، أن الإطلاقات الخاصة بنهر دجلة ستتحسن خلال الأيام المقبلة، فيما أشار إلى توجيه دعوة لوزير الطاقة الإيراني لحضور مؤتمر بغداد الثالث للمياه، على ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن ذياب قوله، إن "اللقاءات والأعمال مستمرة مع الجانبين الإيراني والتركي بشأن حصة العراق المائية".
وأضاف وزير الموارد المائية العراقي أن "دعوة وُجهت لوزير الطاقة الإيراني للحضور والاشتراك بمؤتمر بغداد الثالث للمياه، والذي سيعقد الشهر المقبل".
وتابع أن "مباحثات وتفاهمات مع الجانب التركي في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء، تضمنت الاتفاق على إرسال وفد فني إلى تركيا قريبًا".
ولفت الوزير العراقي إلى أنه "تم تحديد الوفد ومخاطبة وزارة الخارجية بشأنه، ومن المؤمل أن تتحقق الزيارة بعد عيد الفطر".
كما أوضح وزير الموارد المائية العراقي أن "العراق وجّه دعوة للوفد التركي لزيارته بهدف استمرار المباحثات بشأن تفعيل مذكرة التفاهم التي سبق أن وُقّعت بين البلدين في هذا المجال، والتي دخلت حيز التنفيذ، وصادق عليها البرلمانان التركي والعراقي".
مشيرًا إلى أن "هناك خطوات عملية لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة"، لافتًا إلى أن "الإطلاقات الخاصة في نهر دجلة ستتحسن، خاصة مع التزام الجانب التركي بالإطلاقات المتفق عليها".