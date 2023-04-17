"مؤتمر بغداد للمياه" يبحث أزمة العراق المائية.. ودعوة لإيران وتركيا

أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، الأحد، أن الإطلاقات الخاصة بنهر دجلة ستتحسن خلال الأيام المقبلة، فيما أشار إلى توجيه دعوة لوزير الطاقة الإيراني لحضور مؤتمر بغداد الثالث للمياه، على ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن ذياب قوله، إن "اللقاءات والأعمال مستمرة مع الجانبين الإيراني والتركي بشأن حصة العراق المائية".

وأضاف وزير الموارد المائية العراقي أن "دعوة وُجهت لوزير الطاقة الإيراني للحضور والاشتراك بمؤتمر بغداد الثالث للمياه، والذي سيعقد الشهر المقبل".