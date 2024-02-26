ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، بحسب بيان نشره الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك حذر أيضًا من الانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بشن هجوم على رفح حتى في حال التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.