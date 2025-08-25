مصدر في الحكومة اليمنية ينفي لـ"إرم نيوز" استقالة بن بريك

logo
العالم العربي

تصعيد مستمر.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

تصعيد مستمر.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
غارة إسرائيلية على مبنى في جباليا المصدر: أ ف ب
محمد أبو شعر
محمد أبو شعر
25 أغسطس 2025، 11:43 م

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعلى مناطق شمال وشرق مدينة غزة التي واصل قصفها بالمدفعية بعد تهديدات إسرائيلية متصاعدة باحتلال المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن فلسطينيين اثنين قُتلا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين قتل 5 آخرون في قصف على خيمة أخرى بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

أخبار ذات علاقة

روبوت تابع للجيش الإسرائيلي

مهام تدميرية واستخباراتية.. إسرائيل تجنّد "جيش الأشباح" لاحتلال غزة

وقصف الجيش الإسرائيلي منزلاً من عدة طوابق في منطقة بلوك 7 في مخيم البريج، إذ انتشلت الطواقم الطبية عددًا من المصابين، في حين ما زال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل.

وشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة على منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وعلى مناطق شمال مدينة غزة في أحياء الشيخ رضوان والصفطاوي والتوم، لدفع سكان هذه المناطق للتوجه غربًا قبل إجلائهم إلى وسط وجنوب القطاع، في حال تنفيذ الجيش الإسرائيلي تهديداته باجتياح مدينة غزة.

أخبار ذات علاقة

اللحظات الأولى لقصف مستشفى ناصر بخان يونس

من هم الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل في مجمع ناصر الطبي؟

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة بواسطة روبوتات متفجرة في حي الزيتون وحي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، كما شن عمليات قصف بالمدفعية على محيطهما بعد أن طلب في وقت سابق إخلاءهما من السكان.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أكثر من 90 فلسطينيًا قتلوا خلال غارات إسرائيلية على غزة الأحد، من بينهم 6 صحفيين قضى 5 منهم في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC