تصعيد مستمر.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعلى مناطق شمال وشرق مدينة غزة التي واصل قصفها بالمدفعية بعد تهديدات إسرائيلية متصاعدة باحتلال المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن فلسطينيين اثنين قُتلا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين قتل 5 آخرون في قصف على خيمة أخرى بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

وقصف الجيش الإسرائيلي منزلاً من عدة طوابق في منطقة بلوك 7 في مخيم البريج، إذ انتشلت الطواقم الطبية عددًا من المصابين، في حين ما زال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل.

وشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة على منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وعلى مناطق شمال مدينة غزة في أحياء الشيخ رضوان والصفطاوي والتوم، لدفع سكان هذه المناطق للتوجه غربًا قبل إجلائهم إلى وسط وجنوب القطاع، في حال تنفيذ الجيش الإسرائيلي تهديداته باجتياح مدينة غزة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة بواسطة روبوتات متفجرة في حي الزيتون وحي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، كما شن عمليات قصف بالمدفعية على محيطهما بعد أن طلب في وقت سابق إخلاءهما من السكان.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أكثر من 90 فلسطينيًا قتلوا خلال غارات إسرائيلية على غزة الأحد، من بينهم 6 صحفيين قضى 5 منهم في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع.