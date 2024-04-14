طفل عربي.. أول إصابة جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم، أن أول إصابة أسفرت عن الهجوم الإيراني، كانت لطفل عربي (10 أعوام) في منطقة صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.

ونقلت وسائل الإعلام على لسان مصدر في جهاز نجمة داوود، أن حالة الطفل حرجة.

وكان أحد الصواريخ الإيرانية نجح في الإفلات من منظومة القبة الحديدية وسقط في منطقة صحراء النقب.

وشنت إيران، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، هجوماً جوياً باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، رداً على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدت لمقتل مستشارين في الحرس الثوري، بينهم قيادي رفيع.