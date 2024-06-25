"معاريف": ميليشيا حزب الله تحاكي الإستراتيجية الروسية في أوكرانيا

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن ميليشيا حزب الله تنتهج الأسلوب العسكري الروسي في الحرب على أوكرانيا وتطبقه مع نظم الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة في تحليل لها، الثلاثاء، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولات في طبيعة هجمات المُسيَّرات من جنوب لبنان على المناطق الشمالية الإسرائيلية، التي تؤدي إلى أضرار فادحة في الممتلكات وحرائق كبيرة.

وقدَّرت أن أحد عوامل نجاح ميليشيا حزب الله في هجماتها المكثفة هو أن إسرائيل لم تستخلص الدروس من تلك الهجمات، وأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حاجة إلى التدقيق في دروس الحرب الروسية الأوكرانية.

نموذج أوكرانيا

ولفتت "معاريف" إلى أن أوكرانيا تتعرض منذ عامين لهجمات بلا توقف تطال نظم القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمي سماء البلاد.

وتدرس القوات الروسية بشكل مستمر طبيعة وفاعلية نظم الدفاع الجوي الأوكرانية ونقاط الضعف، وتزيد تدريجيًّا من نسب الإصابة ضد الأهداف المختارة.