"معاريف": ميليشيا حزب الله تحاكي الإستراتيجية الروسية في أوكرانيا
قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن ميليشيا حزب الله تنتهج الأسلوب العسكري الروسي في الحرب على أوكرانيا وتطبقه مع نظم الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة في تحليل لها، الثلاثاء، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولات في طبيعة هجمات المُسيَّرات من جنوب لبنان على المناطق الشمالية الإسرائيلية، التي تؤدي إلى أضرار فادحة في الممتلكات وحرائق كبيرة.
وقدَّرت أن أحد عوامل نجاح ميليشيا حزب الله في هجماتها المكثفة هو أن إسرائيل لم تستخلص الدروس من تلك الهجمات، وأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حاجة إلى التدقيق في دروس الحرب الروسية الأوكرانية.
نموذج أوكرانيا
ولفتت "معاريف" إلى أن أوكرانيا تتعرض منذ عامين لهجمات بلا توقف تطال نظم القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمي سماء البلاد.
وتدرس القوات الروسية بشكل مستمر طبيعة وفاعلية نظم الدفاع الجوي الأوكرانية ونقاط الضعف، وتزيد تدريجيًّا من نسب الإصابة ضد الأهداف المختارة.
ورأت "معاريف" أن هذا ما تفعله ميليشيا حزب الله بالتحديد، وأنها تتعامل مع الجيش الإسرائيلي بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها القوات الروسية مع القوات المسلحة الأوكرانية.
وخلصت إلى أنه يتعين النظر إلى كون روسيا وإيران وميليشيا حزب الله تتبادل التكنولوجيا المتقدمة والمعلومات التكتيكية التي جمعتها القوات الروسية في أوكرانيا، بينما تطبقها الميليشيا ضد إسرائيل.
نجاح روسيا
أسلوب عمل القوات الروسية اعتمد في العامين الماضيين، وفق الصحيفة، على الهجمات المزدوجة التي تجمع بين الهجمات المكثفة بالمُسيَّرات الانتحارية من طرز مختلفة، وصواريخ أرض-أرض الدقيقة، ومنها صواريخ فرط صوتية، وصواريخ بحر-أرض تطلق من البحر الأسود، وصواريخ جو-أرض وقنابل ذكية، تطلق من مقاتلات وقاذفات روسية.
ونسبت نجاح الهجمات الروسية بشكل كبير إلى المُسيَّرات الانتحارية التي تُدمَج في غالبية الهجمات الأخرى، حيث تتسم بقدرتها المرتفعة على المناورة ومقطعها الراداري المنخفض الذي يصعب على الدفاعات الجوية اعتراضها.
ورصدت العديد من المعلومات التقنية بشأن دور المُسيَّرات في التمهيد للهجمات بالأسلحة الأخرى والأساليب التي تتبعها القوات الروسية في هذا الصدد، وخلصت إلى أن القوات الروسية نجحت بعد عامين في تقويض نظم القيادة والسيطرة ونظم الدفاع الجوي الأوكرانية.
الإستراتيجية ذاتها
وقالت "معارف" إن خلاصة الإستراتيجية الروسية المتبعة في أوكرانيا تعتمد على ضرب العمق بالمُسيَّرات بالتزامن مع ضربات بصواريخ متنوعة، على افتراض أن 90% من المُسيَّرات التقليدية رخيصة الثمن ستُسقَط، ولكن 50% على الأقل من الصواريخ والمُسيَّرات الأكثر ذكاءً ستضرب أهدافها.
وأكدت أن ميليشيا حزب الله تعتمد الإستراتيجية الروسية ذاتها، وأن ما هو واضح أن إسرائيل لا تمتلك قدرة على توفير استجابة لهذا النوع من الحروب.
وأشارت إلى أن على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تتوقع كيف يمكن أن يكون الهجوم الإيراني الثاني والثالث، مقارنة بالهجوم الأول الذي شنته إيران من أراضيها بالمُسيَّرات والصواريخ البالستية منتصف أبريل نيسان الماضي.