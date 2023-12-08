الشجاعية.. حي تاريخي في غزة "مستهدف" منذ عصور
يعتبر حي الشجاعية من الأحياء العريقة وأكبر الأحياء في مدينة غزة، حيث يقع الحي في شرق مدينة غزة، وتبلغ مساحته حوالي 2 كم مربع، ويبلغ تعداد السكان فيه 100 ألف نسمة، بحسب آخر احصائية لجهاز الإحصاء الفلسطيني، كما يحتوي الحي على معالم أثرية قديمة مثل المقابر والمساجد القديمة.
يقول محمد مرتجى، وهو أحد سكان حي الشجاعية: "تاريخيًا كانت الشجاعية مستهدفة من قبل الغزاة منذ عهد صلاح الدين الأيوبي، حيث دارت بها عدد من المعارك التي انتصر فيها المسلمون، ويبدو أن الحي ما زال وجهة لضربات الغزاة حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافه بأطنان من المتفجرات يوميًا وارتكاب عمليات إبادة جماعية ومجازر بحق المدنيين".
يضيف مرتجى في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، كنت شاهدًا على المجزرة الأخيرة في حي الشجاعية التي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء، لقد كان المشهد مرعبًا حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف أكثر من 50 منزلًا على رؤوس ساكنيها بصواريخ عملاقة غيّرت معالم المربع السكني وجعلته أثرًا بعد عين.
يوضح مرتجى خلال حديثه أنه سبق للجيش الإسرائيلي وأن ارتكب مئات المجازر في حي الشجاعية لا سيما حرب 2014 التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي المئات من المدنيين ومسح مربعات سكنية كاملة بالقصف الجوي والمدفعي الذي استمر لأيام متواصلة دون توقف.
من جهته يقول يوسف سكيك وهو أحد سكان حي الشجاعية: "لطالما كانت الشجاعية عصيّة على الانكسار تاريخيًا وهذا ما جُبلت عليه صفاتنا على مر السنين وتوارثناها جيلًا بعد جيل، ولن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها فقد ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات المجازر بحق حي الشجاعية وسكانه على طول فترة احتلاله".
يضيف سكيك في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن هذه المرة هي الأعنف على الإطلاق، فأصوات الانفجارات والصواريخ والاشتباكات لا تتوقف لحظة واحدة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باتباع سياسة الأرض المحروقة في عمليته العسكرية ويدمر مربعات سكنية كاملة بشكل جنوني ودون سابق إنذار.
وأشار خلال حديثه إلى أن لا شيء سلم من القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية، فقد قصفوا البيوت والمساجد التاريخية والكنائس الأثرية والمقابر القديمة "لقد عبث الجيش الإسرائيلي حرفيًا بمعالم الحي ومسح تاريخًا كاملًا بصواريخ أزعم أنها نووية من شدة انفجارها وقوة تدميرها."
من جهته قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج والذي ينحدر من عائلة تسكن حي الشجاعية: "يعتبر حي الشجاعية من أعرق الأحياء في قطاع غزة على الإطلاق فهو يضم عددا كبيرا من المعالم الأثرية والتاريخية بشقيه الإسلامي والمسيحي، ففيه المسجد العمري وقصر الباشا والذي يعود إلى العصر المملوكي في عهد الظاهر بيبرس، بالإضافة إلى المقابر القديمة والكنائس التاريخية، حيث يحوي ثالث أقدم كنيسة في العالم".
وأضاف السراج في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، لقد تعرض حي الشجاعية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى قصف عنيف ومتواصل وارتكاب عدد من المجازر وعمليات الإبادة لمربعات سكنية كاملة فضلًا عن قصف المعالم الأثرية والبنى التحتية، الأمر الذي أدى لحدوث كارثة مدنية وصحية وسكانية.
وأشار في حديثه أن المقر الرئيس للبلدية والتي تعتبر ثاني أقدم بلدية في فلسطين لم يسلم من القصف الإسرائيلي حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنيين رئيسيين مما أدى لتوقف تقديم الخدمات تمامًا لسكان مدينة غزة فضلًا عن حرق الأرشيف التاريخي للبلدية والذي يصل عمره لأكثر من 150 عام.