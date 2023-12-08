الشجاعية.. حي تاريخي في غزة "مستهدف" منذ عصور

يعتبر حي الشجاعية من الأحياء العريقة وأكبر الأحياء في مدينة غزة، حيث يقع الحي في شرق مدينة غزة، وتبلغ مساحته حوالي 2 كم مربع، ويبلغ تعداد السكان فيه 100 ألف نسمة، بحسب آخر احصائية لجهاز الإحصاء الفلسطيني، كما يحتوي الحي على معالم أثرية قديمة مثل المقابر والمساجد القديمة.

يقول محمد مرتجى، وهو أحد سكان حي الشجاعية: "تاريخيًا كانت الشجاعية مستهدفة من قبل الغزاة منذ عهد صلاح الدين الأيوبي، حيث دارت بها عدد من المعارك التي انتصر فيها المسلمون، ويبدو أن الحي ما زال وجهة لضربات الغزاة حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافه بأطنان من المتفجرات يوميًا وارتكاب عمليات إبادة جماعية ومجازر بحق المدنيين".

يضيف مرتجى في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، كنت شاهدًا على المجزرة الأخيرة في حي الشجاعية التي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء، لقد كان المشهد مرعبًا حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف أكثر من 50 منزلًا على رؤوس ساكنيها بصواريخ عملاقة غيّرت معالم المربع السكني وجعلته أثرًا بعد عين.