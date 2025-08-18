باراك: على إسرائيل اتخاذ خطوة موازية بعد التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله

اعتبر الموفد الأمريكي توماس باراك من بيروت أن الحكومة اللبنانية أقدمت على "الخطوة الأولى" في ما يتعلّق بقرار نزع سلاح حزب الله، ويتعين على إسرائيل الآن القيام بخطوة موازية.

أخبار ذات علاقة "لعبة ترويض البنادق".. لبنان يختبر قدرته على نزع سلاح حزب الله

وفي أول زيارة إلى بيروت بعد التزام السلطات تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، قال باراك عقب لقائه الرئيس جوزاف عون "هناك دوما مقاربة (تستند على مبدأ) خطوة بخطوة، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها. لقد خطت الخطوة الأولى"، مضيفا "ما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بخطوة موازية"، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، توقع مصدر دبلوماسي لبناني أن تشهد زيارة الموفد الأمريكي إلى بيروت الوقوف على العديد من الملفات، والخطوات الخاصة بالتطبيق العملي لقرار نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني.

وقال مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الزيارة ستأخذ حيزا كبيرا من المناقشات في لبنان وخارجه، وستؤسس لمرحلة لاحقة تتعلق بالعمل على استقرار لبنان".

وأضاف أن "زيارة باراك ومعه أورتاغوس ستكون مؤسِسة لمرحلة مقبلة وستُبنى عليها معرفة توجه وتطبيق السياسة الأمريكية المقبلة تجاه لبنان بعد القرار الذي اتخذ، وثانيا البدء في الخطوات العملية بدعم الجيش اللبناني ماديا وسياسيا ومعنويا وغيرها لمواجهة المرحلة المقبلة والقدرة على تحمل المسؤوليات".

ولفت المصدر إلى أن "باراك يأتي بعملية دعم للعهد الجديد برسالة تقول صراحة إن الولايات المتحدة والعالم العربي المعتدل يقف إلى جانبكم".

أخبار ذات علاقة من إقليم التفاح إلى بيروت الكبرى.. 4 مراحل في خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

وكشف أن "باراك سيقوم خلال الزيارة بتقديم ملف يتعلق بمعلومات لوجستية من خلال معاونين وخبراء عسكريين أمريكيين حول بعض قدرات حزب الله وجانب من الآليات التي تتعلق بأولويات النزع جغرافيا، وأيضا من حيث نوعية السلاح".

وأضاف المصدر أن "المعاونين والخبراء الأمريكيين سيظلون في تعاون مع الجيش اللبناني الفترة المقبلة خلال وضع خطة نزع السلاح".