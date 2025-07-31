الشيباني لنظيره الروسي: نريد بدء علاقات صحيحة مع موسكو (صور)

أبلغ وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، بأن الحكام الجدد في دمشق يريدون إقامة "علاقات صحيحة" مع روسيا. الحليف الوثيق للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وفق وكالة "رويترز".

وقال الشيباني للافروف في مؤتمر صحفي مشترك، "هناك فرص عديدة لسوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار".

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من جهته قال وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تأمل في أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين روسيا والدول العربية في موسكو في أكتوبر.

وفي اجتماع بموسكو، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق حريصة على الحصول على دعم موسكو في بناء سوريا موحدة.

ووصل أحمد الشرع إلى السلطة في ديسمبر، بعد أن أطاحت قوات المعارضة تحت قيادته بحليف روسيا القديم، بشار الأسد، من السلطة.